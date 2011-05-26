«Укргазвыдобування» намерена приобрести 69 АЗС и 3 нефтебазы

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в лице филиала Управления по переработке газа и газового конденсата (с. Базилевщина, Машевский район, Полтавская обл.) намерена приобрести в различных регионах Украины 69 АЗС и 3 нефтебазы общей стоимостью 1 млрд. 269 млн. 24,622 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщениях компании, опубликованных на официальном веб-портале «Государственные закупки».

В частности, компания намерена приобрести АЗС и нефтебазы у следующих компаний: ООО «АТИКВА» (г. Чернигов), ООО «Реген-Ойл» (г. Черкассы), ООО «Агрохимсервис» (г. Сумы), ООО «БИНА ЛТД» (г. Харьков), ООО «Меркатор АЗС» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), ООО «Калина-Закарпатье» (г. Ужгород, Закарпатская обл.), ООО «Век» (г. Одесса) и ДП «Борол» (с. Усатово, Одесская обл.).

Стоимость 69 АЗС составляет 1 млрд. 231 млн. 444,702 тыс. грн., а 3 нефтебаз – 37 млн. 579,920 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе Антимонопольный комитет Украины разрешил ДК «Укргазвыдобування» приобрести 84 АЗС. Автозаправочные комплексы расположены в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Одесской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Справка УНИАН. Создание собственной сети АЗС ДК «Укргазвыдобування» началось в конце 2007 года.

На сегодняшний день под брендом «Укргазвыдобування» работает 11 АЗС в Харьковской области, на автозаправочных станциях реализуются нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ, который входит в структуру ДК «Укргазвыдобування».

Завод производит автомобильные бензины марок А-76, А-92, А-95, дизельное топливо, сжиженный газ, уайт-спирит, мазут, битум и другие нефтепродукты.