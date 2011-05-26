Попов: «Киевэнерго» нужно передать бизнес-структурам, если нет средств на модернизацию

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ считает целесообразным передать компанию «Киевэнерго» бизнес-структурам, если город не найдет средства на модернизацию объектов теплосетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции после презентации Стратегии развития Киева до 2025 года.

А.ПОПОВ подчеркнул, что активы города, которые сейчас переданные «Киевэнерго», - это инженерные сети.

«Если бы я лично принимал решение, я бы сегодня отдал их тому, кто бы это захотел. Потому что туда нужно вложить миллиарды долларов. Такие активы – они больше пассивы», - сказал А.ПОПОВ.

Он считает, что сегодня должны использоваться современные подходы к решению таких вопросов.

«Нам обязательно нужно привлечь огромные инвестиционные ресурсы для решения этой проблемы, иначе у нас нет перспективы стабильной работы в отопительный сезон наших объектов. Поэтому этот вопрос должен быть продискутирован, обсужден с киевлянами, и мы должны его решить: или мы находим значительные средства, или мы вступаем в государственно-партнерские отношения с бизнесом, как это делают в других странах, других городах и имеют определенный успех», - сказал председатель КГГА.

По его словам, если город не найдет самостоятельно решения этого вопроса за счет собственных ресурсов, то «просто объективно придется искать партнера в этом вопросе».

Как сообщал УНИАН, по инициативе КГГА в Киевсовете изучается вопрос передачи тепловых объектов Киева, которые сейчас находятся в аренде в «Киевэнерго», в концессию на длительный период.

25 мая Киевсовет решил обратиться в Кабинет министров Украины с предложением передать контрольный пакет акций АК «Киевэнерго», принадлежащий государству, в управление территориальной общины Киева с последующей передачей в коммунальную собственность. Киев владеет 12,7% акций «Киевэнерго».