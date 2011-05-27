"Большая восьмерка" подняла цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 27 мая, цена нефти растет на фоне заявления лидеров стран "большой восьмерки" об укреплении мировой экономики.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,51 доллара, или на 0,22% - до 100,74 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,27 доллара, или на 0,23% - до 115,32 доллара за баррель.

С оптимизмом на рынке были восприняты также прогнозы JPMorgan Chase & Co. о вероятности повышения ОПЕК объемов нефтедобычи для удовлетворения мирового спроса, передает Bloomberg.