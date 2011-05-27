За неделю розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно – эксперты

С 20 по 27 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 20 по 27 мая средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – сохранились на уровне 9,47 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,1% - с 9,87 грн./литр до 9,88 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,1% - с 10,31 грн./литр до 10,32 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 0,2% - с 9,82 грн./литр до 9,80 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.