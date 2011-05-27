К осени Кабмин подготовит план реорганизации «Нафтогаза»

Правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«Я думаю, что в течение летнего периода мы завершим в основном разработку проекта реструктуризации системы «Нафтогаза», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.