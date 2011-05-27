Украина поблагодарила ЕБРР за взнос в Чернобыльский фонд

Украина поблагодарила Европейский банк реконструкции и развития за взнос в Чернобыльский фонд.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимир ХАНДОГИЙ провел встречу с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ.

В ходе встречи В.ХАНДОГИЙ передал оригинал письма Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА со словами благодарности за роль ЕБРР и личные усилия Т.МИРОВА в достижении позитивных результатов Конференции по сбору средств на финансирование чернобыльских проектов, которая состоялась в Киеве 19 апреля в 2011 г., а также за весомый взнос ЕБРР в Чернобыльские фонды.

Во время встречи были также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества ЕБРР и Украины, привлечение Банка к инвестиционным проектам в регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Киеве состоялись мероприятия, связанные с 25-ой годовщиной Чернобыльской трагедии. В частности, в Украинском доме прошла Донорская конференция, по результатам которой собранно около 550 млн. евро на реализацию чернобыльских проектов, в частности на строительство нового безопасного конфайнмента «Укрытие» над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.