Премьеры Украины и России 7 июня обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов

Премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН 7 июня в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы конкретно обсудим наш алгоритм пересмотра этих соглашений», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины также сообщил, что сегодня подписал письмо в адрес своего российского коллеги, в котором изложил основные аргументы и предложения украинской стороны по вопросу пересмотра контрактов о закупке и транзите газа.

Н.АЗАРОВ в очередной раз подчеркнул, что Украина в контексте пересмотра соглашений не требует для себя никаких льгот и преференций.

«Мы для себя не просим никаких льгот. Мы говорим о том, что подход должен быть общий, и мы не выторговываем никаких преференций. Аргументы мы изложили достаточно четко», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал председателя правления ОАО “Газпром” Алексея МИЛЛЕРА обсудить вопросы снижения цены на российский газ для Украины. Об этом он сказал 24 мая во время встречи с председателем правления ОАО «Газпром» и министром по вопросам топлива и энергетики Юрием БОЙКО.

«Нужно находить паритетные решения и на их основе строить наши взаимоотношения», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, он имел разговор со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ – в итоге появилось предложение провести встречу с руководителем «Газпрома» и обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что высоко ценит демонстрируемое руководством «Газпрома» понимание ситуации, в которой находится Украина. Также украинская сторона понимает проблемы России, сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявил: подписанное в 2009 году газовое соглашение «является некорректным для Украины». «Конечно, вызывает вопрос и базовая цена, и сама формула. Та формула, которая применяется в Европе, для Украины абсолютно не подходит», – подчеркнул Президент.

Бесспорно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ для нашего государства, по сравнению со странами Европы, должна быть значительно ниже – учитывая, в частности, меньшее расстояние между Украиной и Россией и подписанные в прошлом году харьковские соглашения.

Со своей стороны председатель правления «Газпрома» отметил актуальность встречи – поскольку сейчас уже понятной является текущая динамика газового рынка в Европе, странах СНГ, самой России.

«Сегодня я готов с вами обсудить те тенденции, которые складываются на рынке, факторы, которые влияют на него, а также все вопросы нашего перспективного сотрудничества в газовой сфере», - сказал А.МИЛЛЕР.