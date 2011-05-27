Пригород Херсона уже пятые сутки остается без электроснабжения

Пригород Херсона – поселок Камышаны из-за отсутствия владельца подстанции уже пятые сутки остается без электроснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в результате грозы еще в понедельник, 23 мая, была повреждена трансформаторная подстанция (ТП) на территории СПТУ-6, которая находится в поселке Петровское на территории Камышанского поселкового совета (Комсомольский район г. Херсон).

По данным ОГА, владелец ТП документально не установлен, в результате чего работы по ликвидации аварии уже несколько лет ведутся за средства жителей села.

Как сообщила депутат Камышанского поселкового совета Ирина НОВИКОВА, ситуация с ТП вызывает возмущение у населения и создает социальную напряженность.