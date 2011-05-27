В Винницкой области уровень оплаты электроэнергии составил 100%

Уровень оплаты электроэнергии потребителями области при нормативных потерях электроэнергии в сетях за январь-апрель 2011 года составляет 100% против 100,93% за январь-апрель 2010 года.

Об этом УНИАН сообщает Главное управление экономики Винницкой облгосадминистрации.

Задолженность за электроэнергию за 4 месяца увеличилась на 6,9 млн. грн., что составляет 10,2%, и на 1 мая 2011 с учетом долгов прошлых лет составила 74,5 млн. грн.