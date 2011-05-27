Суд отменил плату с жителей Винницы за обслуживание счетчиков горячей воды

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил иск прокурора г. Винницы, решение Ленинского районного суда г. Винницы относительно незаконности пп. 1, 2, 3 Решения исполнительного комитета Винницкого городского совета от 24 сентября 2009 года «Об утверждении «Временного положения о порядке установки, поверки индивидуальных средств учета и регистрации водоизмерительных узлов горячей воды в квартирах многоэтажных жилых домов».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Таким образом, прокуратурой г. Винницы доказано, что оказание услуг по периодической проверке, обслуживанию и ремонту, в том числе демонтажу, транспортировке и монтажу, квартирных средств учета должно осуществляться за счет теплопоставляющей организации или ЖЭКа, а не жителями многоэтажных жилых домов.