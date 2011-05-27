АМКУ разрешил голландской Eni International приобрести доли в двух компаниях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Eni International B.V. (Нидерланды) на приобретение через компанию Eni Ukraine Holdings B.V., связанной с ней отношениями контроля, долей в уставных капиталах компаний Zagoryanska Petroleum B.V. (Нидерланды) и Pokrovskoe Petroleum B.V. (Нидерланды).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Как сообщал УНИАН, итальянская компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Eni первоначально купит долю 30% в Покровской лицензии, с опционом на приобретение еще 30% в будущем. Кроме того, Eni купит 60% в Загорянской лицензии.

Согласно достигнутой договоренности, Eni заплатит Cadogan 38 млн. долл. и полностью профинансирует программу бурения и исследования месторождений стоимостью 30 млн. долл. При получении успешных результатов Eni заплатит Cadogan еще до 90 млн.

Напомним, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).

Сadogan Petroleum основана в октябре 2004 года частными инвесторами для реализации проектов в нефтегазовом секторе стран СНГ. В декабре 2005 года она приобрела компании, владевшие лицензиями на разработку Пирковского и Покровского газовых месторождений в Восточной Украине, затем купила компании, владеющие лицензиями на добычу углеводородов и в Западной Украине.