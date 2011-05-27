Кабмин одобрил привлечение кредита ЕИБ в 175 млн. евро для Запорожской АЭС

Кабинет Министров признал целесообразным привлечение кредита Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта “Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС — Каховская” в размере 175 млн. евро.

Соответствующее распоряжение №457 от 25 мая размещено на сайте правительства.

Этим же документом Министерству финансов, Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики поручено заключить с государственным предприятием “Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств отмеченным предприятием по обслуживанию и погашению этого кредита.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное и проектное соглашения о выделении "Укрэнерго" кредита 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС – ПС «Каховская».

Согласно проекту строительства, утвержденному Кабмином, протяженность линии «ЗАЭС - ПС «Каховская» составит 186,11 км, захода "Новокаховская" - ПС "Островская" - 27,9 км, "ПС "Новокаховская" - "ПС "Херсонская" - 15,9 км.

Трансформаторная мощность подстанции 750 кВ «Каховская» составит 2*(3*333) МВА, ПС 330 кВ "Новокаховская" - 250 МВА.

Справка УНИАН. Целью проекта строительства линии электропередачи 750 кВ «ЗАЭС – «Каховская» является повышение эффективности работы Объединённой энергосистемы Украины за счет использования «запертого» потенциала Запорожской АЭС. В настоящее время Запорожская АЭС, имея установленную мощность 6000 МВт, из-за диспетчерских ограничений выдаёт в энергосистему только 5300 МВт.

В рамках проекта, кроме строительства ЛЭП 750 кВ, предполагается также строительство

подстанции 750/330/220 кВ "Каховская", а также 2 заходов ЛЭП 330 кВ.

Кроме того, предусматривается реконструкция подстанции 330/220 кВ "Новокаховская" и оборудования противоаварийной автоматики и связи.