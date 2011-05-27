Азербайджанская SOCAR до конца года увеличит сеть АЗС в Украине до 40 комплексов

Дочерняя компания Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) – SOCAR Energy Ukraine – планирует до конца 2011 года увеличить сеть автозаправочных станций (АЗС) в Украине до 40 комплексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг АБДУЛЛАЕВ в ходе открытия первой АЗС SOCAR в г. Киеве.

«До конца года у нас будет 40 АЗС», – сказал он.

Запущенный сегодня в эксплуатацию многофункциональный автозаправочный комплекс стал первым в Киеве и десятым по стране.

На территории заправочного комплекса расположены 4 двухсторонние пятипродуктовые топливораздаточные колонки, реализующие такие марки топлива, как Nano 98, Nano 95, Nano ДТ, а также традиционные марки бензинов А-95 и А-92. Также в новом комплексе введены в эксплуатацию: автомойка, мини-маркет и кафе sCafe, отвечающие современным требованиям.

Справка УНИАН. SOCAR Energy Ukraine управляет сетью АЗС SOCAR в Украине. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС в Одесской и Николаевской областях. В настоящее время проводится ребрендинг станций.