«Укртрансгаз» уже накопил в ПХГ 13 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 25 мая 2011 года накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 13 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

«Все работы идут согласно графику. Закачку природного газа в хранилища в этом году мы начали еще в марте, а по состоянию на 25 мая в хранилища закачано 2,9 млрд. куб. м газа, что на 0,7 млрд. куб. м больше, чем в прошлом году. Объем активного газа в ПХГ составляет 13 млрд. куб. м», - отметил первый заместитель директора ДК «Укртрансгаз» Мирослав ХИМКО.

В сообщении отмечается, что всего к новому отопительному сезону компания планирует капитально отремонтировать 36 скважин ПХГ (в прошлом году было отремонтировано 38 при запланированных 32), 278 газораспределительных станций (в прошлом году отремонтировано 299 при запланированных 277) и 49 газоперекачивающих агрегатов. Для оперативного реагирования на возможные кризисные ситуации во время осенне-зимнего периода 2011/2012 годов «Укртрансгаз» создает запас химических реагентов в объеме 1200 тонн. В прошлом году эта цифра составила 920 тонн.

Кроме того ДК «Укртрансгаз» продолжает проводить планово-профилактические ремонты (ППР) магистральных газопроводов ГТС, влияющих на транзит российского газа в Европу. Всего в этом году запланировано провести 13 комплексов ППР.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд. куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию, и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.