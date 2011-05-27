SOCAR пока не рассматривает возможность развития собственной нефтепереработки в Украине

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) не рассматривает возможность развития собственных нефтеперерабатывающих мощностей в Украине в краткосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг АБДУЛЛАЕВ, в ходе открытия первой АЗС SOCAR в г. Киеве.

«Украина обладает большим объемом перерабатывающих мощностей, поэтому необходимости в строительстве новых НПЗ сейчас нет», – сказал Р.АБДУЛЛАЕВ.

При этом он добавил, что SOCAR полностью не отказывается от планов строительства НПЗ в Украине или участия в существующих заводах.

«То, что мы не рассматриваем развитие собственной переработки в краткосрочной перспективе, не означает, что мы не рассматриваем данную возможность вообще», – добавил он.

Напомним, в 2009 году в ряде СМИ появилась информация о заинтересованности SOCAR в покупке Херсонского или западно-украинских НПЗ, но данная информация не подтвердилась.

Справка УНИАН. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

SOCAR Energy Ukraine управляет сетью АЗС SOCAR в Украине. В 2009 г. компания приобрела около 20 АЗС в Одесской и Николаевской областях. В настоящее время проводится ребрендинг станций.