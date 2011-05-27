Страны G8 призывают Украину обеспечить эффективную реализацию чернобыльских проектов

Страны «Большой восьмерки» призывают Украину обеспечить эффективную реализацию чернобыльских проектов в рамках отведенного бюджета.

Об этом говорится в декларации «Группы восьми», принятой по итогам саммита в Довиле, текст которой есть в распоряжении УНИАН.

«Мы призываем все стороны, участвующие в чернобыльских проектах, удвоить усилия с тем, чтобы завершить их в рамках бюджета в установленные сроки, настоятельно призываем правительство Украины предпринять соответствующие шаги финансового и организационного характера в целях обеспечения эффективной и успешной реализации этой программы в рамках отведенного бюджета», - говорится в документе.

Лидеры G8 отмечают, что международное сообщество сплотилось ради ликвидации последствий этой аварии.

«Доноры вместе с ЕБРР смогли привлечь значительные дополнительные финансовые ресурсы для завершения осуществляемых международным сообществом усилий по приведению Чернобыльской АЭС в стабильное и экологически безопасное состояние, и мы рассчитываем, что страны, еще не внесшие свой вклад, в скорейшем времени сделают это», - подчеркивается в декларации.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил сожаление, что во время работы Донорской конференции в Киеве на строительство нового «Укрытия» было собрано только 550 млн. евро из необходимых 740 млн. евро.