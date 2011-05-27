На Ривненской АЭС проходят тактические учения

Сегодня на Ривненской АЭС завершится проверка системы физической защиты и совместные тактические учения (с переходом в командно–штабные учения антитеррористической направленности) при участии представителей СБУ, МВД, Минэнергоугля, Дирекции физической защиты ядерных установок, ядерных материалов и специальной безопасности ГП НАЭК «Энергоатом», антитеррористического штаба ОП «Ривненская АЭС», персонала станции, командования и личного состава военной части 3045 ВВ МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что цель мероприятий – осуществление контроля обеспечения физической защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения в условиях нормальной эксплуатации ядерной установки, проверка соответствующих планов и отработка совместных действий в случаях обнаружения несанкционированных действий по отношению к ядерным установкам, ядерным материалам, радиоактивным отходам, и другим источникам ионизирующего излучения.

Мероприятия проходят с 23 по 27 мая 2011 года в соответствии с приказом №78 от 20.04.2011 года министра энергетики и угольной промышленности «Об утверждении Плана-графика проведения проверок обеспечения физической защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, источников ионизирующего излучения объектов, которые принадлежат к сфере управления Минэнергоуголь», в соответствии с «Графиком проведения в 2011 году совместных с ВВ МВД Украины и СБ Украины учений по проверке сил и средств, которые привлекаются для обеспечения физической защиты АЭС Украины» (№361/09 – 35 от 09.11.2010 г.), согласованного с командующим ВВ МВД Украины и утвержденного президентом ГП НАЭК «Энергоатом».