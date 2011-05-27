Северодонецкий "Азот" на 50% перейдет на нефтехимическое производство - Фирташ

Северодонецкий "Азот" за 5-6 лет на 50% перейдет на нефтехимическое производство.

Как сообщает пресс-служба Дмитрия ФИРТАША, об этом он сказал во время празднования 60-летия предприятия.

По словам Д.ФИРТАША, перед его компаниями в азотной группе стоит задача - войти в нефтехимию. "Северодонецкий Азот на сегодня имеет огромный потенциал в нефтехимии. Да, есть проблемы с сырьевой базой, мы уже 3-4 месяца решаем их. По сути, вся нефтехимия в свое время выходила из нефтянки, и не секрет, что раньше был Лисичанский НПЗ, который имел прямую трубу, и сюда приходил этил. К сожалению, сейчас уже все не работает. Сегодня нужно создавать свое производство. Но, я считаю, что перспектива очень интересна", - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, сейчас сложно сказать, за какое время завод перейдет на нефтехимическое производство, потому что проект только утверждается.

«Задача поставлена мной. После 15 июня я заслушаю всех специалистов относительно того, где и как мы это видим. Если мы примем эту программу, то в течение 5-6 лет мы серьезно поменяем статус. У нас сейчас 100% азотная часть, а мы будем работать где-то 50 на 50. Мы хотим на мощностях «Азота» нарастить возможности в нефтехимии, будем новое производство строить, и это нам даст хорошие деньги, потому что азотное производство - очень газозависящее, там очень мало заработка, а в нефтехимии есть продукты не очень затратные, но достаточно эффективные в продажах», - сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, на сегодня в "Азоте" уже наращиваются мощности нефтехимии. "Относительно азотной части, многотоннажного производства, - мы его знаем досконально. Что касается малотоннажного производства - то мы должны это делать ", - сказал он.

Как отметил Д.ФИРТАШ, Украина сейчас потеряла свои мощности в этой сфере, малотоннажная химия закупается то в России, то в Германии. «Мы можем побороться за свой рынок, а если получится, то будем бороться за рынки Европы», - сказал он.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

В феврале т.г. собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ подтвердил, что Group DF приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».