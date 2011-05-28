Пшонка: Тимошенко знала о решении суда о ее задержании

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО знала о решении суда относительно ее задержания, поэтому на следующий день и прибыла на допрос в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА в эфире телеканала "Интер”.

Генпрокурор напомнил, что в настоящее время идет следствие относительно газовых соглашений между Украиной и Россией. Он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО во время расследования этого дела допускала нарушения процессуального законодательства и в конце расследования дела не являлась к следователю. "Более того, 20 мая она должна была быть у следователя, но проигнорировала опять вызов, но, в то же время, публично появилась на одной из передач. В понедельник, 23 мая, опять ТИМОШЕНКО должна была находиться у следователя по его вызову, но она опять проигнорировала", - сказал генпрокурор.

По его словам, следователь, согласно действующему законодательству, вынужден был обратиться в суд при согласии прокурора, который осуществляет надзор над делом, относительно задержания Ю.ТИМОШЕНКО в суде. Он отметил, что прокурор, который осуществляет надзор над этим делом, - это первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН. При этом В.ПШОНКА отметил, что такое задержание не является арестом. "Слово арест отсутствует в постановлении. На следующий день, зная об этом решении суда, ТИМОШЕНКО во вторник, 24 мая, появилась", - сказал он.

Объясняя, откуда Ю.ТИМОШЕНКО знала о решении суда, В.ПШОНКА отметил, что никакого секрета никто из этого не делал. "Никакого секрета нет. Была публичность этого решения. Никакой конспиративности не было", - сказал он.

Комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО, что она знала об этом решении от "доброжелателей из Генпрокуратуры", В.ПШОНКА сказал: "Юлия Владимировна много говорит, а мы должны говорить только фактами. 23 мая это было рассмотрено, 24 мая она и ее адвокат, зная об этом решении, появились и 24-го были проведены завершающие следственные действия по этому уголовному делу", - отметил генпрокурор.

При этом он добавил, что если бы "ТИМОШЕНКО не появилась, то на протяжении 3 дней суд рассматривал бы представление следователя, и тогда было бы процессуальное решение. Какое - это уже решал бы суд".