Компания Shell готова инвестировать средства в газовую отрасль Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, об этом проинформировал заместитель председателя ХОГА Юрий САПРОНОВ 27 мая в Киеве в ходе презентации Харьковской области в Американской торговой палате в Украине.

«Компания Shell уже сделала свой выбор и готова прийти в регион не только для того, чтобы использовать Харьковскую область как рынок сбыта своей продукции, но и чтобы вести на территории региона разведку и разработку новых залежей газа плотной породы, так называемого сланцевого газа», - сказал Ю.САПРОНОВ.

«Здесь пригодится, - добавил он, - опыт наших газовиков, которые разрабатывали технологии добычи в СССР и осваивали Западную Сибирь».

По словам заместителя губернатора, для поиска и разработки новых газовых месторождений у компании Shell есть новейшие технологии и самое современное оборудование.

«Самая сложная проблема, с которой мы столкнемся при разработке, - это разделение продукции. Мы будем отстаивать интересы Украины и региона, но, возможно, лучше отдать часть газа, чтобы получить технологии, налоги, рабочие места», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Кроме этого, отметил он, компания планирует установить ряд АЗС на основных магистралях, которые соединяют Харьков с крупнейшими городами Украины.