Германия объявила о полном отказе от атомной энергетики к 2022 году

Правительство Германии объявило о решении прекратить эксплуатацию всех своих АЭС к 2022 году, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на министра окружающей среды Норберта Реттгена.

К этому времени планируется расширять использование альтернативных источников энергии, сооружать необходимые линии электропередачи.

Отключенные от источников питания после аварии в Японии реакторы не возобновят свою работу, и это решение "необратимо", отметил Реттген.

Таким образом, Германия стала первой промышленно развитой страной, отказавшейся от атома, отмечает агентство.

Разговоры о полном отказе от использования атомной энергии начались в Германии после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта в Японии, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима-1", передает РИА Новости.

В результате удара стихии на АЭС "Фукусима-1"была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах.

Предыдущее коалиционное правительство социал-демократов и "зеленых"в 2002 году законодательно приняло план постепенной остановки всех АЭС, чтобы к 2022 году полностью перейти на безъядерную энергетику. Но в сентябре 2010 года федеральное правительство заключило сделку с крупнейшими энергетическими концернами страны: продление срока работы 17 атомных станций ФРГ на 8-14 лет (в зависимости от года постройки станции) в обмен на инвестиции до 30 миллиардов евро в возобновляемую энергетику. Таким образом, последнюю АЭС в Германии до нового решения властей планировалось закрыть лишь к 2035 году.

В стране в настоящее время работает лишь четыре ядерных реактора из 17 - это второй реактор АЭС "Изар", станция "Брокдорф"и по одному реактору на станциях "Неккарвестхайм"и "Гундремминген". Остальные были остановлены на три месяца для проверок безопасности.

Общая мощность АЭС в Германии, по данным министерства экономики и технологий страны, составляет 21 миллион 497 тысяч мегаватт. В 2009 году это составляло 23% от общего объема энергопотребления.

В субботу десятки тысяч жителей Германии более чем в 20 городах приняли участие в демонстрациях с требованием немедленного отказа от атомной энергетики.