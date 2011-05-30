Ситуацию на "Фукусиме-1" не удастся стабилизировать до конца года - TEPCO

Ситуацию на японской атомной станции "Фукусима-1" "не удастся стабилизировать до конца года, поскольку повреждения трех пострадавших реакторов оказались серьезнее, чем считалось ранее".

Такое мнение высказали сегодня представители компании-оператора аварийной АЭС TEPCO, передает ИТАР-ТАСС.

17 апреля компания объявила, что рассчитывает за три месяца полностью прекратить крупные утечки радиации со станции, а через шесть-девять месяцев ввести три пострадавшие реактора в состояние так называемой холодной остановки. Для этого температуру в их активной зоне нужно стабильно удерживать ниже 100 градусов.

Однако в середине мая компания установила, что во всех трех реакторах уже на первом этапе аварии из-за отсутствия охлаждения расплавилось ядерное топливо. Судя по всему, оно прожгло корпуса установок, повреждены и их внешние оболочки. Это лишает систему герметичности и делает невозможным заливку ее водой, поскольку она будет постоянно вытекать наружу.

В настоящее время в подвальных этажах и дренажной системе АЭС скопилось более 80 тыс. тонн радиоактивной воды. Теперь предполагается смонтировать на станции установки для ее очистки. После дезактивации эту воду будут вновь заливать для охлаждения в реакторы. Оттуда она через бреши станет опять вытекать в подвальные помещения, вновь откачиваться и поступать в установки для очистки. Однако создание такой системы циркуляции потребует больше времени, чем ожидалось.

Как сообщалось, в результате мощного землетрясения 11 марта на АЭС "Фукусима-1" отключились источники внешнего питания. Она перешла на запасные энергетические установки, однако они были уничтожены ударом цунами, последовавшего за подземным толчком. В результате реакторы станции на длительное время остались без охлаждения. Три из них повреждены, в одном во время аварии не было топлива, а два других не пострадали, они находятся сейчас в состоянии холодной остановки.