Правило «местной составляющей» не является преградой для иностранных инвесторов в электроэнергетике

Требование относительно наличия не менее 30% материалов, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства электростанций на возобновляемых источниках с 2012 года не препятствует иностранным инвесторам входить на украинский рынок альтернативной энергетики и получать «зеленый тариф».

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Института энергетических исследований Дмитрий МАРУНИЧ.

Он назвал требования, прописанные в законе относительно стимулирования использования альтернативных источников энергии, адекватными и такими, которые отвечают интересам национального производителя.

«Думаю, что в принципе, на данный момент это нормальный механизм защиты Украиной своих производителей. У нас тоже должны работать какие-то предприятия, мы же не можем все везти из Китая», - сказал Д.МАРУНИЧ.

Эксперт считает, что критика требований относительно использования украинских материалов, оборудования, работ и услуг при строительстве электростанций на возобновляемых источниках может исходить со стороны иностранных компаний, которые пытаются пролоббировать снижение размера этой квоты, мотивируя это невозможностью для себя проникнуть на внутренний рынок Украины.

«1,5 месяца назад состоялась большая конференция по солнечной энергетике, которую спонсировала компания «Sharp». И теперь, насколько я понимаю, через определенные украинские структуры они хотят реализовывать на нашем рынке оборудование солнечных электростанций. Есть определенные законы, которые регламентируют количество оборудования, которое должно быть произведено в Украине, есть планка. Но сейчас кто-то пытается эту планку уменьшить. «Sharp» точно однозначно работает в этом направлении», - сказал Д.МАРУНИЧ.

Эксперт также отметил, что правительство могло бы пойти на уступки большим инвесторам и снизить квоты, при условии значительного объема капиталовложений в отечественную экономику. «Но они хотят, я так понимаю, открыть рынок себе, а затем уже непонятно, что государство получает из этого», - рассуждает эксперт.

Согласно закону о стимулировании использования альтернативных источников энергии, принятому в 2009 году, обязательным условием получения "зеленого" тарифа компаниями, которые эксплуатируют электростанции на возобновляемых источниках, является использование сырья, материалов, основных фондов, работ и услуг украинского происхождения. Удельный вес отечественного оборудования и работ в общей стоимости электростанции для получения "зеленого тарифа" должен составлять не меньше 30%, и с 1 января 2014 – не меньше 50%.