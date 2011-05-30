РФ с 1 июня повышает экспортную ставку на нефть до 462,1 долл./т, бензин - до 415,8

Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал постановление от 26 мая N422, согласно которому ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 июня 2011 г повышается с 453,7 долл/т до 462,1 долл/т.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия повысится с 1 июня 2011 г до 217,5 долл/т против 211,7 долл/т в мае 2011 г.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты с 1 июня 2011 г возрастают с 304 долл/т до 309,6 долл/т, а на темные нефтепродукты – с 211,8 долл/т до 215,8 долл/т.

Пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитаны по методике, утвержденной постановлением правительства РФ N1155 от 27 декабря 2010 г. Согласно этому документу, пошлины на темные нефтепродукты с февраля 2011 г составляют 46,7 проц, а на светлые — 67 проц от нефтяной пошлины.

К светлым нефтепродуктам, на которые распространяются пошлины, относятся легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы. К числу темных нефтепродуктов отнесены жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты; нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты, нефтяной кокс, нефтяной битум и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Правительство РФ установило с 1 июня 2011 г экспортную пошлину на прямогонный бензин в размере 415,8 долл/т – 90 проц от пошлины на нефть. В мае экспортная пошлина на бензин составляла 408,3 долл/т. Таким образом, в июне сохранится запретительный характер пошлин на бензин.

Экспортная пошлина на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы с 1 июня 2011 г установлена в размере 189,8 долл/т против 130,2 долл/т с 1 мая 2011 г.

Как ранее сообщил эксперт Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена на нефть за период мониторинга с 15 апреля 2011 г по 14 мая 2011 г включительно составила 116,23331 долл за баррель. Таким образом, согласно действующему законодательству, экспортная пошлина на нефть с 1 июня оценивается в 462,1 долл за тонну, передает ПРАЙМ-ТАСС.