Украина за 5 лет может увеличить долю альтернативной электроэнергии до 12-15%

Украина в течение ближайших пяти лет может увеличить удельный вес альтернативных источников энергии в балансе производства электроэнергии до 12-15%.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей ДЯЧЕНКО.

"Пока что это очень проблемный, но перспективный вид энергии. По моим прогнозам, для Украины актуально иметь до 12-15% в балансе производства электроэнергии этого вида, а больше – как покажут технологические решения", - сказал он.

По словам С.ДЯЧЕНКО, в развитие альтернативной энергетики Украины сейчас вкладываются значительные инвестиции.

"Если они будут идти такими же темпами, как сейчас, мы очень быстро достигнем (таких показателей – УНИАН)", - отметил эксперт.

Он прогнозирует, что производимая из возобновляемых источников электроэнергия со временем будет замещать электроэнергию, вырабатываемую атомными электростанциями (АЭС).

"Этот сегмент не так прост, как кажется. Были проведены исследования, и нами в том числе, что если он будет активно развиваться, то начнёт вытеснять атомную энергетику», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины утвердило изменения в Государственную целевую программу энергоэффективности, которые впервые фиксируют среднесрочную цель Украины - достичь 10% производства энергии из альтернативных источников до 2015 года.

По прогнозам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО инвестиции в альтернативную энергетику в 2011 году составят 7 млрд. грн.