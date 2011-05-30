«Энергоатом» и китайская CNNC подписали меморандум о взаимопонимании

26 мая в Киеве ГП НАЭК «Энергоатом» и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что меморандум подписали президент ГП НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и президент CNNC Цинь СУНЬ.

Цель меморандума – определение будущего сотрудничества в сфере проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания АЭС, управления научно-технического сотрудничества, а также налаживание длительных дружеских взаимоотношений для общего развития на основе равенства и взаимной выгоды.

Документ призван укрепить научно-техническое сотрудничество по вопросам, касающимся мирного использования атомной энергии, сооружения, эксплуатации и технического обслуживания АЭС, а также обмена опытом по сооружению и безопасной эксплуатации атомных станций, включая повышение безопасности, обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и с радиоактивными отходами (РАО).

Кроме того, президенты ведущих энергетических компаний Украины и Китая договорились продолжить сотрудничество в сферах реконструкции и модернизации, продления срока службы энергоблоков, подготовки эксплуатационного и ремонтного персонала для АЭС, ядерной безопасности, радиационной защиты окружающей среды и персонала атомных электростанций.

Подписание меморандума состоялось по результатам визита делегации Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в Украину, в ходе которого китайские атомщики посетили также Чернобыльскую АЭС.