Украина и Россия обсуждают три газовых вопроса

Украина и Российская Федерация, кроме переговоров об изменении формулы цены на российский газ для Украины, обсуждают вопросы гарантированного объема прокачки через Украину и снижения обязательного объема закупки газа.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил сегодня вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ.

«Три вопроса обсуждаются: формула цены на газ, минимальные объемы прокачки и уменьшение объемов обязательного отбора», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он уточнил, что все эти вопросы обсуждались в ходе визита руководителя ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА в Киев 24 мая.

Он уточнил, что в вопросе прокачки гарантированного объема газа для Украины транзитный тариф «не так важен».

В.ЯЗЕВ отметил, что все эти вопросы обсуждаются и будут вынесены на рассмотрение во время встречи премьер-министров двух стран 7 июня в Москве, а также на встрече президентов, которая пройдет ориентировочно 14 июня.

При этом он подчеркнул, что лично не изменил свою позицию по вопросу взаимоотношений с Украиной в газовой сфере.

«Моя позиция не изменилась – я не вижу оснований для изменения условий», - сказал В.ЯЗЕВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Ю. БОЙКО А. МИЛЛЕРОМ призвал председателя правления ОАО “Газпром” обсудить вопросы снижения цены на российский газ для Украины.

Вечером того дня в комментарии УНИАН официальный представитель "Газпрома" СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

28 мая на встрече с А. МИЛЛЕРОМ Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, что соглашения РФ и Украины в газовой сфере нужно выполнять, призывы к их пересмотру должны быть основаны на имеющихся договоренностях.

7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.