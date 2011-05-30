«Электротяжмаш» отгрузил гидрогенератор для Ташлыкской ГАЭС

Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» завершает отгрузку третьего гидрогенератора-двигателя для Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (Николаевская область).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, номинальная мощность поставляемого гидрогенератора-двигателя составляет 151 МВт в турбинном режиме и 211 МВт в насосном режиме.

Контракт с оператором станции НАЭК «Энергоатом» на изготовление и поставку гидрогенератора-двигателя для энергоблока №3 Ташлыкской ГАЭС был подписан в декабре 2008 года.

В течение 2009–2010 гг. «Электротяжмаш» изготовил и отгрузил отдельные узлы и детали генератора на станцию. Полностью изготовление гидрогенератора-двигателя было завершено в декабре 2010 г., в мае 2011 г. завод приступил к отгрузке самого тяжелого узла – статора генератора общим весом 410 тонн.

Справка УНИАН. На Ташлыкской ГАЭС уже эксплуатируются два гидроагрегата, укомплектованные гидрогенераторами-двигателями производства ГП завод «Электротяжмаш». Они были введены в эксплуатацию в 2006 и 2007 годах. Третий гидроагрегат планируется запустить в 2011 году. Всего на Ташлыкской ГАЭС, согласно проекту, предусмотрена установка шести блоков общей мощностью 906 МВт в турбинном режиме и 1266 МВт - в насосном.

Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.