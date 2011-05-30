В Винницкой области население и бюджетные организации расчитались за газ 82,87%
13:26, 30 мая 2011Энергетика
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В Винницкой области по состоянию на май 2011 уровень расчетов за газ населения и бюджетных организаций перед ОАО «Винницагаз» составляет 82,87%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.
По состоянию на 1 мая 2011 года общая задолженность за потребленный природный газ перед ОАО «Винницагаз» составляет 180 млн. грн.
Задолженность бюджетных учреждений составляет более 8,7 млн. грн., населения - 171,5 млн. грн.
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