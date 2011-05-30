«Энергоатом» готовит конкурентные модели реформирования рынка электроэнергии Украины

В «Энергоатоме» начала работать постоянно действующая рабочая группа по вопросам внедрения рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка Украины, на которую возложена ответственность за подготовку предложений по реформированию рынка электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что на время перехода к полномасштабному рынку двусторонних договоров и балансирующему рынку электрической энергии Украины, «Энергоатом» подготовил проект Концепции деятельности, с которой можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Кроме того, специалистами компании проработаны проекты нормативно-правовых актов, разработанных в рамках реформирования рынка электроэнергии и внедрения рынка ДДБР международным консорциумом под руководством КЕМА и рабочими группами Межведомственной комиссии по координации работы, связанной с реализацией Концепции функционирования и развития оптового рынка электрической энергии Украины.

Также на рассмотрение в Минэнергоугля и НКРЭ направлены «Предложения и замечания к проектам нормативно-правовых актов и аналитическим материалам, разработанным в рамках внедрения рынка ДДБР».

В рамках подготовки к реализации Рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка Украины, 17 марта текущего года при содействии Комитета ВРУ по вопросам ТЭК состоялся семинар с участием специалистов ведущих компаний энергетического комплекса Украины, ОАО «Концерн Росэнергоатом», центральных органов исполнительной власти.

С 23 по 28 мая текущего года способы практического внедрения конкурентных моделей на энергетических рынках обсуждались во время научно-практической конференции в Феодосии. Именно там представители «Энергоатома» впервые презентовали концепцию реформирования рынка электрической энергии Украины.