«Нафтогаз» рассчитывает на дополнительное госфинансирование на уровне 20,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает на дополнительное государственное финансирование, в т.ч. компенсацию из госбюджета разницы в ценах на природный газ и в тарифах на тепловую энергию, в 2011 году на уровне 20,56 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на письмо компании в Министерство финансов и Министерство энергетики и угольной промышленности относительно осуществления компенсации разницы в ценах на газ и тарифах на тепловую энергию.

Компания отмечает, что финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год не предусматривает увеличения в текущем году цены реализации газа для предприятий ТКЭ и был рассчитан исходя из прогнозного уровня средневзвешенной цены в 2011 году на импортный газ в размере 290,69 долл. за тыс. куб. м.

Кроме того, поскольку с 1 апреля не произошло увеличения цен на газ для населения, как было запланировано в финплане компании на 2011 год, компания недополучит до конца 2011 года более 2,4 млрд. грн. дополнительных доходов, которые были учтены в финплане компании и которые частично покрывали убытки от реализации импортного газа для предприятий ТКЭ.

По данным компании, общая потребность на 2011 год в компенсации в ценах закупки и реализации импортного газа для предприятий ТКЭ на производство тепловой энергии для населения увеличилась на 2,3 млрд. грн. - с 12,5 млрд. грн. (при прогнозной среднегодовой цене импортного газа 290,6 долл. за тыс. куб. м) до 14,8 млрд. грн. (при откорректированном прогнозе среднегодовой цены импортного газа в размере 328 долл. за тыс. куб. м).

Вместе с тем, в структуре действующих с начала 2011 года тарифов на тепловую энергию для населения составляющая стоимости газа равна только 404,36 грн. за тыс. куб. м без НДС. Предприятия-производители тепловой энергии закупают у компании газ по цене, которая утверждена НКРЭ в размере 1091 грн. за тыс. куб. м.

Поскольку не происходит увеличения тарифов на тепловую энергию в соответствии с запланированным графиком (дважды по 26% с 1 апреля и 1 октября 2011 года), задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в 2011 году газ вырастет на 3,5 млрд. грн. по сравнению с показателем, предусмотренным финпланом компании на текущий год.

«Нафтогаз Украины» отмечает, что общая потребность на 2011 год в субвенции из госбюджета для местных бюджетов на компенсацию предприятиям ТКЭ разницы в тарифах на тепловую энергию составляет более 5,76 млрд. грн.

Таким образом, в 2011 году компания будет лишена возможности осуществлять расчеты с поставщиком импортного газа исключительно собственными средствами и будет нуждаться в дополнительном государственном финансировании в общей сумме более 20,5 млрд. грн.

В связи с этим «Нафтогаз Украины» предлагает Минфину рассмотреть возможность предоставления в 2011 году компенсации из госбюджета разницы в ценах закупки и реализации импортного газа для предприятий ТКЭ в общей сумме 14,8 млрд. грн., в т.ч. 6,5 млрд. грн. за І полугодие 2011 года (из них 5 млрд. грн. получено в апреле 2011 года в виде ОВГЗ в обмен на акции дополнительной эмиссии).

Кроме того, «Нафтогаз Украины» предлагает при подготовке изменений в госбюджет Украины на 2011 год предусмотреть расходы в сумме 5,78 млрд. грн. для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, которая реализуется населению, в т.ч. компенсацию разницы в тарифах за І полугодие 2011 года в сумме 3,4 млрд. грн.

Также компания отмечает, что при условии осуществления в І полугодии 2011 года расходов из госбюджета для компенсации разницы в ценах на газ и тарифах на тепло в общей сумме 9,9 млрд. грн., «Нафтогаз Украины» полностью выполнит расчеты по обязательствам перед поставщиком импортного газа и бюджетом.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.