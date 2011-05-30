Оптовые цены на нефтепродукты за неделю изменились разнонаправленно

С 23 по 30 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 23 по 30 мая средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,3%, или 40 грн./тонна, – до 11 810 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 20 грн./тонна, – до 12 370 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 12 840 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,1%, или 120 грн./тонна, – до 9 900 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.