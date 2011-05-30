Кабмин перераспределил НКРЭ 2,2 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №460-р от 25 мая т.г. перераспределил в 2011 году Национальной комиссии регулирования электроэнергетики бюджетные назначения в размере 2 млн. 187,9 тыс. грн., предусмотренные Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Об этом говорится в тексте документа, размещенного на правительственном портале.

Согласно документу, из общей суммы расходы потребления составят 1 млн. 899,9 тыс. грн., оплата труда – 1 млн. 125,1 тыс. грн., коммунальные услуги и энергоносители – 279,3 тыс. грн., расходы развития – 288 тыс. грн.