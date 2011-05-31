Цена нефти растет из-за ситуации с нефтепроводом Кейстоун

На мировых торгах во вторник, 31 мая, цены на нефть повышаются после того, как утечка на нефтеперекачивающей станции вынудила закрыть нефтепровод Кейстоун, по которому "черное золото"поступает в крупнейшее хранилище США.

Так, стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысились на 0,51 доллара, или на 0,51% - до 101,1 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,46 доллара, или на 0,4% - до 115,14 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти также оказывает оптимизм относительно перспектив американской экономики. Сегодня Conference Board опубликует данные по индексу доверия потребителей к экономике США в мае. По прогнозу аналитиков, показатель за рассматриваемый период увеличился до 66,5% против 65,4% месяцем ранее, передает Вloomberg.