Выбросы СО2 от деятельности энергетической промышленности в 2010 г. достигли рекордного уровня

Выбросы углекислого газа от деятельности энергетической промышленности в 2010 году достигли рекордно высокого уровня, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

В сообщении, опубликованном на сайте МЭА, говорится, что уровень выбросов, который в 2009 снизился благодаря финансовому кризису, в прошлом году превысил показатели также рекордного 2008 года на 5%, передает Би-Би-Си.

Больше всего отходов производят Китай и Индия, хотя и в развитых странах выбросы углекислого газа возросли.

44% СО2 в 2010 году было произведено на основе сжигания угля, 36% - нефти, и 20% - натурального газа.

Увеличение количества выбросов вызывает вопросы о том, насколько вообще возможно выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

В прошлом году на международном саммите по климату в мексиканском Канкуне мировые лидеры согласились с необходимостью ограничить выбросы, чтобы не допустить возрастания температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с до-индустриальным периодом. По мнению ученых, увеличение температур воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию чревато возрастанием риска климатических катаклизмов, а именно - наводнениями, штормами, поднятием уровня воды в море и исчезновением видов.

Согласно выводам МЭА, мировой уровень количества углекислого газа, выброшенного в атмосферу в 2010 году, достиг 30,6 гигатонн.

По словам ведущего экономиста МЭА Фатиха БИРОЛА, это открытие стало еще одним сигналом к действию.

"Мир почти исчерпал лимит на выбросы, которого должен был достигнуть только к 2020 году, - сказал Ф.БИРОЛ. – Если в ближайшее время не принять срочных и действенных мер, то будет чрезвычайно сложно достичь целей, обозначеных на саммите в Канкуне".