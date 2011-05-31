«Укргазвыдобування» опровергает информацию о покупке АЗС по нерыночным ценам

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», категорически опровергает информацию о приобретении компанией сети АЗС вдвое дороже ее рыночной стоимости, распространенной некоторыми СМИ.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы компании, переданном УНИАН.

Компания отмечает, что на данный момент лишь рассматривает возможность и проводит предварительные мероприятия по приобретению сети автозаправочных станций, однако не осуществляла ни одного соглашения купли-продажи.

«ДК «Укргазвыдобування» расценивает распространение неправдивой информации как спланированную заказную кампанию, направленную на дискредитацию имиджа компании», – отмечено в сообщении.

Также компания отмечает, что причиной появления обвинений в адрес ДК «Укргазвыдобування» является попытка помешать созданию государственной сети АЗС, которая бы с помощью экономических рычагов влияла на розничный рынок нефтепродуктов, не допускала на нем картельных сговоров и необоснованного повышения цен на топливо частными операторами.

Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в лице Филиала Управления по переработке газа и газового конденсата (с. Базилевщина, Машевский район, Полтавская обл.) намерена приобрести в различных регионах Украины 69 АЗС и 3 нефтебазы общей стоимостью 1 млрд. 269 млн. 24,622 тыс. грн.

В частности, компания намерена приобрести АЗС и нефтебазы у следующих компаний: ООО «АТИКВА» (г. Чернигов), ООО «Реген-Ойл» (г. Черкассы), ООО «Агрохимсервис» (г. Сумы), ООО «БИНА ЛТД» (г. Харьков), ООО «Меркатор АЗС» (г. Кременчуг, Полтавская обл.), ООО «Калина-Закарпатье» (г. Ужгород, Закарпатская обл.), ООО «Век» (г. Одесса) и ДП «Борол» (с. Усатово, Одесская обл.).

Стоимость 69 АЗС составляет 1 млрд. 231 млн. 444,702 тыс. грн., а 3 нефтебаз – 37 млн. 579,920 тыс. грн.

Напомним, в январе АМКУ разрешил ДК «Укргазвыдобування» приобрести 84 АЗС. Автозаправочные комплексы расположены в Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Одесской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Справка УНИАН. Создание собственной сети АЗС ДК «Укргазвыдобування» началось в конце 2007 года.

На сегодняшний день под брендом «Укргазвыдобування» работает 11 АЗС в Харьковской области, где реализуются нефтепродукты производства Шебелинского ГПЗ, который входит в структуру ДК «Укргазвыдобування».

Завод производит автомобильные бензины марок А-76, А-92, А-95, дизельное топливо, сжиженный газ, уайт-спирит, мазут, битум и другие нефтепродукты.