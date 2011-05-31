«Донбассэнерго» ввело в эксплуатацию 4-й энергоблок Старобешевской ТЭС

26 мая ПАО «Донбассэнерго» ввело в эксплуатацию после реконструкции четвертый энергоблок Старобешевской ТЭС (п. Новый Свет, Старобешевский район, Донецкая обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что технология, которая применена при модернизации энергоблока, хорошо освоена за рубежом, однако до настоящего времени еще не применялась в Украине.

«Применение экологически чистой технологии сжигания низкосортного угля в циркулирующем слое – это оптимальное альтернативное решение проблемы снижения выбросов в атмосферу для тепловых электростанций региона», – отмечено в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет 139,214 млн. евро, из них 94,496 млн. евро – кредит, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития, 44,718 млн. евро – средства ПАО «Донбассэнерго», которые поступали из энергорынка Украины на специальный счет компании.

Контракт на строительство котла был заключен между Lurgi Lentjes AG (Германия) и ОАО «Донбассэнерго» 13 апреля 2000 г. Общая стоимость контракта составляет 72,1 млн. евро.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн. 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

На сегодняшний день фактическая установленная электрическая мощность Старобешевской ТЭС составляет 1575 МВт. Коэффициент полезного действия существующих котлов на настоящее время в среднем составляет 82,84%. На всех блоках Старобешевской ТЭС установлены генераторы типа ТГВ–200, максимальная электрическая мощность которых составляет 210 МВт.