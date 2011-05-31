Договоры, по которым Украина получает газ, далеки от международных стандартов - Акимова

Договоры, по которым сейчас Украина получает газ, далеки от международных стандартов и от понятия справедливой цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, заявила первый заместитель главы администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, снижение цены на газ – один из приоритетов политической дискуссии с Россией. «Я надеюсь, что задача, поставленная сейчас перед правительством Украины, будет решена», - сказала И.АКИМОВА.

В то же время, по ее словам, «при любой цене на газ мы пока не решили одну из глобальных украинских проблем – неэффективность использования природных ресурсов, которые мы получаем по более высоким ценам».

И.АКИМОВА отметила, что акцент энергоэффективности сейчас является главным для всех отраслевых стратегий модернизации экономики, начиная от жилищно-коммунального хозяйства и заканчивая металлургией.

Она подчеркнула, что «темы снижения цены на российский газ и практической реализации мероприятий по энергоэффективности украинской экономики должны решаться одновременно».

Как сообщал УНИАН, планируется, что 7 июня премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в ходе заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству обсудят алгоритм пересмотра газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.