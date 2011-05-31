Ривненщина - против строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС

В каждом населенном пункте Ривненской области, где проходили общественные слушания, большинство их жителей высказались против сооружения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН из пресс-службы областной организации Украинской народной партии, всего в Ривненской области было проведено семь таких слушаний с участием общественности, местной власти и руководства Хмельницкой АЭС, однако ни на одном мероприятии их организаторы так и не поставили на голосование вопрос относительно целесообразности наращивания новых мощностей АЭС.

Показательными в этом плане были последние слушания, которые состоялись в райцентре Гоща, сообщают в облорганизации УНП. Перед началом мероприятия здание пикетировали представители УНП с целью обратить внимание организаторов на мнение общественности. Однако, несмотря на то, что ни один из представителей местных жителей и общественных и политических организаций не поддержал идею сооружения новых энергоблоков, председательствующий на собрании так и не поставил этот вопрос на голосование.

«Однако, как и в других населенных пунктах, власть провела слушание по своей схеме: без голосования и учета мнения собравшихся. Вместо этого один из депутатов Ривненского областного совета самостоятельно поставил данный вопрос на голосование. В результате, абсолютное большинство собравшихся в зале путем поднятия рук высказались против сооружения энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС», - говорится в сообщении пресс-службы УНП.

В селах Копытков и Кутянка Здолбуновского р-на, участники слушаний вообще покинули зал в знак протеста против игнорирования их позиции против достройки ХАЭС со стороны власти и руководства атомной станции.

В то же время, как сообщили УНИАН из Национального экологического центра Украины, «важный документ относительно достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции - Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС) - существует в двух вариантах: один «более мягкий» - на сайте Хмельницкой АЭС, другой, более жесткий – на сайте НАЭК «Энергоатом». Неизвестно, какой именно из этих двух документов показали жителям городов Хмельницкой области во время общественных слушаний в мае, и потому можно говорить о фальсификации общественных слушаний».

Так, на сайте ХАЭС размещена Оценка влияния на окружающую природную среду, датированная 11 ноября 2009 года. Этот документ дает более мягкую оценку влияния на окружающую среду в случае аварии на ХАЭС. В то же время, на сайте НАЭК «Энергоатом» размещен более новый документ от 03 июня 2010 года, который более категорично оценивает результаты аварии. В частности, оцененные выбросы цезия -137 при запроектной аварии в документе 2010 года в 10 раз больше, чем такие же выбросы по оценке 2009 года.

«Неизвестно, какой из этих двух документов показали общественности и обсудили на общественных слушаниях, которые сейчас прошли в Нетишине, Славуте, Остроге и Хмельницком. Ведь оба документа лежат в открытом доступе, и людям предлагали обращаться на оба сайта. Поэтому можно утвнрждать, что людей вводили в заблуждение, а следовательно, это является поводом для отмены общественных слушаний, поскольку их нельзя проводить по разным документам», - считает координатор энергетических вопросов Национального экологического центра Украины Артур ДЕНИСЕНКО.