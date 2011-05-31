Проект "Местное развитие" повысит использование альтернативных источников энергии в регионах

Проект "Местное развитие, ориентированное на общину – этап II», Соглашение о финансировании которого было подписано сегодня в Брюсселе, направлен на повышение уровня энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии на местном уровне.

Речь идет о более качественном энергетическом планировании и эффективном использовании энергии территориальными общинами и местными администрациями, районными и областными советами, улучшение информированности этой сфере общественности, сообщили УНИАН в пресс-службе Андрея КЛЮЕВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ подписали в Брюсселе Соглашение между Правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании проекта «Местное развитие, ориентированное на общину – этап II».

Общая стоимость проекта составляет 17,5 млн. евро, из которых 17 млн. евро финансирует Европейский Союз, 0,5 млн. евро - Программа развития ООН. Общей целью проекта является содействие устойчивому социально-экономическому развитию в Украине на местном уровне.