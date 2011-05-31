Янукович сформировал группу по созданию маршрутов поставок энергоресурсов из Азербайджана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сформировал Рабочую группу по созданию новых маршрутов поставок энергоресурсов через территорию Украины из Азербайджанской Республики.

Текст соответствующего распоряжения размещен на сайте главы государства.

Руководителем Рабочей группы назначен министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Также в состав группы вошли председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ (заместитель руководителя Рабочей группы), советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений КОРНИЙЧУК, директор Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор МАЙКО.