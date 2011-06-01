К Украине не будут применять санкции за перерывы поставок газа - договор с ЕС

Украина и ЕС договорились, что к Украине не будут применяться санкции за возможные перерывы в поставках газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил 31 мая журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ по завершению своего однодневного визита в столицу Бельгии.

«Эта позиция – снята. Мы договорились только об ускоренной процедуре рассмотрения этих споров», - сказал А.КЛЮЕВ, не назвав при этом других деталей.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с начала 2008 года.

В ходе переговоров ЕС настоял на том, чтобы в соглашении была отдельная статья, посвященная сотрудничеству в области энергетики. При этом ЕС настаивал на том, чтобы Украина взяла на себя обязательства относительно обеспечения бесперебойного транзита газа в ЕС.