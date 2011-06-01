ЕС подтверждает приоритетность модернизации украинской ГТС

Член Европейской Комиссии по вопросам энергетики Гюнтер ОТТИНГЕР подтвердил, что модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для ЕС, учитывая, в частности, то, что модернизация существующей ГТС является экономически более выгодной, чем строительство новой инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом Г.ОТТИНГЕР заявил во время встречи с А.КЛЮЕВЫМ 31 мая в Брюсселе.

По информации пресс-службы первого вице-премьера, на встрече стороны обсудили процесс подготовки к практической реализации проектов по модернизации украинской газотранспортной системы.

Также А.КЛЮЕВ подтвердил приглашение Г.ОТТИНГЕРУ посетить Украину с визитом в ближайшее время.

Кроме того, первый вице-премьер-министр Украины поблагодарил члена Европейской Комиссии за оказанную поддержку со стороны ЕС в вопросе приобретения Украиной полноправного членства в Энергетическом сообществе и рассказал о процессе реформ в украинском энергетическом секторе.