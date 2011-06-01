Ющенко допросили по делу Тимошенко

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО был допрошен в рамках уголовного дела о газовых контрактах и его показания есть в данном уголовном деле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН, отвечая на вопрос народного депутата от Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА по поводу того, что в эфире одного из телеканалов В.ЮЩЕНКО рассказал о том, как «Юлия ТИМОШЕНКО сдавала государственные интересы» при подписании газовых контрактов с Россией.

По словам Р.КУЗЬМИНА, он не будет давать политических оценок этому делу, поскольку «это - дело парламента».

«Суть преступления по газовым контрактам сводится к следующему: премьер-министр ТИМОШЕНКО, заведомо зная, что решение о принятии директив может принять исключительно Кабинет министров Украины, дала указание главе украинской делегации, (главе) «Нафтогаза» ДУБИНЕ подписать заведомо невыгодный Украине газовый контракт», - сказал первый заместитель генпрокурора.

По его словам, после того, как глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА «в категорической форме отказался эти контракты подписывать, поскольку он считал, что тем самым будет причинен ущерб государственным интересам Украины, тем не менее премьер-министр ТИМОШЕНКО, по информации, имеющейся у следствия, в категорической форме потребовала заключения этого контракта, под угрозой, в случае неподписания, увольнения его с работы».

Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что цена на газ была повышена по контракту, в то же время цена за транзит газа осталась на прежнем уровне, хотя должна была быть тоже повышена. Он отметил, что ущерб только по этому направлению составил «более полутора миллиарда гривень».

Как заявил Р.КУЗЬМИН, Генпрокуратура хочет, «чтобы оценку этому дал суд». По его словам, если не будет достаточных доказательств, суд может вынести оправдательный приговор.

Первый заместитель генпрокурора добавил, что если суд признает доводы стороны обвинения, то должен будет вынести обвинительный приговор.