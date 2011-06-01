Гриценко просит провести расследование закупки «Черноморнефтегазом»

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО обратился к генеральному прокурору, премьер-министру и председателю Государственной финансовой инспекции Украины с требованием провести расследование закупки «Черноморнефтегазом» буровой установки по завышенной цене.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Как отметили в пресс-службе, основанием для обращения А.ГРИЦЕНКО стала публикация в «Зеркале недели. Украина» статьи "Вышка для Бойко", в которой высказывалось предположение, что компания «Черноморнефтегаз» купила сингапурскую буровую установку по завышенной на 150 млн. долл. цене через победившую в тендере британскую фирму.

А.ГРИЦЕНКО требует проверить изложенные в статье факты и в случае их подтверждения привлечь к ответственности виновных лиц, которые нанесли государству ущерб в особо крупных размерах.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО назвал заказным материал о закупке «Черноморнефтегазом» самоподъемной плавучей буровой установки по завышенной цене и попросил СБУ выяснить, кто может быть его заказчиком.