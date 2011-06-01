«Нафтогаз» профинансировал сооружение трех объектов газоснабжения

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в мае 2011 года во исполнение положений Соглашения о сотрудничестве между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Черновицкой областной государственной администрацией и Черновицким областным советом профинансировала сооружение на территории области 3-х объектов газоснабжения на сумму 5,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что до конца года компания планирует принять финансовое участие в строительстве 21 объекта газоснабжения, в соответствии со сформированным Черновицкой ОГА перечнем, общей стоимостью 159 млн. грн.

Кроме того, компанией совместно с Черновицкой ОГА был разработан и утвержден План газификации населенных пунктов Черновицкой области на 2011-2015 годы.

Справка УНИАН. 22 марта 2011 года во время визита министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО в Черновицкую область было подписано Соглашение о сотрудничестве между Минэнергоугля и Черновицкой ОГА и Черновицким областным советом в развитии топливно-энергетического комплекса и социальной инфраструктуры населенных пунктов области.

Ю.БОЙКО поручил руководителям департаментов Минэнергоугля и руководителям компаний, которые находятся в управлении министерства, принять необходимые меры по организации постоянной и планомерной работы по выполнению задач, указанных в Соглашении.