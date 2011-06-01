В Запорожской области долг за электроэнергию вырос на 84 млн. грн.

Население, предприятия, учреждения и организации Запорожской области с начала года недоплатили за потребленную электроэнергию более 84 млн. грн. (84,099 тыс. грн.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Запорожьеоблэнерго», за 4 месяца 2011 года товарный отпуск электроэнергии потребителям области составил 2 013 990 тыс. грн., тогда как оплаты от потребителей получено 1 922 013 тыс. грн. - 95,4% необходимой суммы. Таким образом, за январь-апрель 2011 года долг потребителей перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» увеличился на 84 099 тыс. грн. и по состоянию на 1 мая 2011 года составил 778 396 тыс. грн.».

«Почти 5 млн. грн. (5,478 млн. грн.) за потребленную электроэнергию недоплатило население. 4,89 млн. грн. и 4,38 млн. грн. – предприятия, финансируемые из местного бюджета и предприятия ЖКХ Запорожского региона. Но наибольший прирост дебиторской задолженности – 66, 225 млн. грн., по данным пресс-службы, у промышленных предприятий Запорожской области.

Так, по состоянию на 1 мая 2011 задолженность КП «Запорожский титаномагниевый комбинат», которое наращивает долги на протяжении нескольких лет, составляет 449,114 млн. грн. У второго крупного должника – госпредприятия «Кремнийполимер» суммарный долг по состоянию на 1 мая 2011 года превысил 32 млн. грн.