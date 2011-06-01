«Днепроэнерго» привлекло у «ВТБ Банка» кредиты на 200 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) привлекла у «ВТБ Банка» (г. Киев) кредиты (2 лота) по 100 млн. грн. каждый сроком на один год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте Тендерных закупок.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотных средств предприятия.

Стоимость обслуживания по двум кредитам (эффективная ставка) составляет 14,48% годовых.

Соответствующие кредитные договоры были заключены 26 мая 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в начале 2011 года «ВТБ Банк» предоставил «Днепроэнерго» кредитные линии на общую сумму 981,2 млн. грн. на период январь 2011 года – декабрь 2015 года.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. В ее состав входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» завершило I квартал 2011 года с прибылью 42,6 млн. грн., 2010 год – с прибылью 189,179 млн. грн.

ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 33,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30,581 млрд. грн., обязательства – 29,991 млрд. грн., уставный капитал – 5,416 млрд. грн., собственный капитал – 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в I квартале 2011 года увеличил чистую прибыль почти в 2 тыс. раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 117,493 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».