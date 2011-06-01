Евросоюз представил критерии стресс-тестов на АЭС

Брюссель. Европейский Союз представил критерии стресс-тестов на АЭС для обсуждения странам-партнерам в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, официальное представление состоялось сегодня во время встречи представителей ЕС с представителями Хорватии, Турции, Швейцарии, Беларуси, Украины и России.

Как сообщили участники встречи, им, в частности, был предложен документ, подготовленный Европейской группой регуляторов в сфере ядерной безопасности.

Этот документ предполагает, что в рамках проведения стресс-тестов должна быть осуществлена оценка технической готовности АЭС противостоять природным катаклизмам, а также оценка предварительных мероприятий, направленных на уменьшение негативных последствий в случае природных катаклизмов.

Особое внимание про осуществлении стресс-тестов планируется уделить готовности АЭС противостоять землетрясениям и наводнениям, а также возможным последствиям в случае резкой потери электроэнергии и готовности к работе систем охлаждения.

Предполагается, что оценка будет проводиться в три этапа. На первом этапе свои доклады представят компании-производители электроэнергии на АЭС, на втором – будут подготовлены доклады национальных регуляторов в сфере ядерной безопасности, на третьем – пройдет независимая проверка национальных докладов экспертами Европейской группы регуляторов ядерной безопасности и Еврокомиссии. При этом в состав такой группы могут входить эксперты не только из стран-членов ЕС, но и из стран-партнеров.

Стресс-тесты должны начаться в странах-членах ЕС с сегодняшнего дня с тем, чтобы к 31 октября были представлены доклады компаний-производителей, к 31 декабря – национальные доклады, а до конца 2012 года – осуществлена независимая оценка.

Что касается сотрудничества с третьими странами, то им предложено обсудить критерии проведения стресс-тестов в течение ближайших трех недель.

В конце июня комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР планирует провести министерское заседание с министрами стран-партнеров, в ходе которого должна быть принята политическая декларация. После этого ожидается начало проведения стресс-тестов в странах-партнерах Евросоюза.