"Фурлендер ВиндТехнолоджи" в декабре начнет выпуск ветроустановок мощностью 2,5 МВт
Совместное украинско-германское предприятие "Фурлендер ВиндТехнолоджи" в декабре 2011 года начнет производство ветровых генерирующих установок мощностью 2,5 МВт на предприятии в Краматорске (Донецкая обл.).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор компании Виталий ЗАГУДАЕВ в ходе конференции "II Европейско-украинский энергетический день".
"К октябрю мы закончим реконструкцию производственных помещений и монтаж оборудования. В декабре – приступим к производству первых ветроустановок и до конца года выпустим две штуки", - сказал он.
По словам В.ЗАГУДАЕВА, в 2012 году компания планирует выпустить 50 установок, а в дальнейшем дойти до 200 установок в год.
Ветроустановки будут выпускаться по лицензии немецкой компании Fuhrlander AG.
По мнению руководителя национального проекта "Энергия природы" Вадима ТОЧЕНОГО, установки Fuhrlander мощностью 2,5 МВт не обеспечивают максимальный КПД в украинских условиях.
Справка УНИАН. Компания «Фурлендер ВиндТехнолоджи» была создана в Краматорске в июле 2010 года. Она занимается реализацией совместного украино-германского инвестиционного проекта по производству, монтажу и сервисному обслуживанию ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт.
Fuhrlaender AG занимается разработкой и производством ветровых турбин мощностью до 2,5 МВт, установок по опреснению морской воды и систем очистки воздуха.